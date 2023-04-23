



Еврейские лидеры прибыли на Ассамблею, приуроченную к 75-летию Израиля

Тысячи еврейских лидеров США и Канады прибыли в Израиль на открытие Генеральной Ассамблеи Еврейских Федераций Северной Америки, приуроченной к 75-летию Израиля. Перед участниками форума выступят президент Израиля Ицхак Герцог и глава правительства Биньямин Нетаниягу.



Генеральная Ассамблея Еврейских Федераций является самым значимым форумом лидеров североамериканской еврейской общины. В этом году ассамблея посвящена празднованию 75-летия независимости Израиля и партнерству между североамериканской диаспорой и еврейским государством.



“Без Израиля невозможно представить существование наших еврейских общин. Для нас огромная честь находиться здесь вместе лидеров наших общин и отпраздновать историческое событие вместе с нашими израильскими братьями и сестрами”, – заявила председатель Еврейских Федераций Северной Америки Джули Платт. “Мы прилетели не только праздновать, но и слушать, учиться и дискутировать с лидерами от коалиции и оппозиции по всем вопросам, важным для еврейской диаспоры”.



Генеральная ассамблея открывается 23 апреля торжественным мероприятием, организованным Еврейскими Федерациями Северной Америки, Еврейским агентством для Израиля, Керен ха-Йесод и Всемирной Сионистской Организацией, где выступят президент Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



В понедельник у делегатов форума будет возможность вступить в диалог с различными израильскими и североамериканскими политиками, предпринимателями и общественными лидерами и обсудить ключевые вопросы, стоящие перед двумя общинами. В числе выступающих: лидер оппозиции Яир Лапид, депутаты Симха Ротман, Одед Форер и многие другие.



Среди делегатов ассамблеи – русскоязычный директор еврейской федерации Далласа Игорь Альтерман. Альтерман, уроженец Брянска, выпускник программы “МАСА” и университета Hebrew Union College в Иерусалиме. В течение нескольких лет Игорь Альтерман работал в международной еврейской организации “Гилель”, в Cornell University, а затем возглавлял отделения этой организации в Ithaca College и университета Майами. В прошлом году Игорь Альтерман возглавил еврейскую федерацию штата Далласа, став уже вторым русскоязычным директором федерации в Северной Америке.