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Еврейские лидеры прибыли на Ассамблею, приуроченную к 75-летию Израиля
23.04.2023 12:37 Наталья Богинская

Еврейские лидеры прибыли на Ассамблею, приуроченную к 75-летию Израиля

Тысячи еврейских лидеров США и Канады прибыли в Израиль на открытие Генеральной Ассамблеи Еврейских Федераций Северной Америки, приуроченной к 75-летию Израиля. Перед участниками форума выступят президент Израиля Ицхак Герцог и глава правительства  Биньямин Нетаниягу. 

Генеральная Ассамблея Еврейских Федераций является самым значимым форумом  лидеров североамериканской еврейской общины. В этом году ассамблея посвящена празднованию 75-летия независимости Израиля и партнерству между североамериканской диаспорой  и еврейским государством.

“Без Израиля невозможно представить  существование наших еврейских общин. Для нас  огромная честь  находиться здесь вместе  лидеров наших общин и отпраздновать историческое событие вместе с нашими израильскими братьями и сестрами”, – заявила  председатель  Еврейских Федераций Северной Америки Джули Платт. “Мы прилетели не только праздновать, но и слушать, учиться и дискутировать с лидерами от коалиции и оппозиции по всем вопросам, важным для еврейской диаспоры”.

Генеральная ассамблея открывается 23 апреля  торжественным мероприятием, организованным Еврейскими Федерациями Северной Америки, Еврейским агентством для Израиля, Керен ха-Йесод и Всемирной Сионистской Организацией, где  выступят президент Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В понедельник у делегатов форума будет возможность вступить в диалог с различными израильскими и североамериканскими политиками, предпринимателями и общественными лидерами и обсудить ключевые вопросы, стоящие перед двумя общинами. В числе выступающих: лидер оппозиции Яир Лапид, депутаты Симха Ротман, Одед Форер и многие другие.

Среди делегатов ассамблеи – русскоязычный директор еврейской федерации Далласа Игорь Альтерман. Альтерман, уроженец Брянска, выпускник программы “МАСА” и  университета Hebrew Union College в Иерусалиме. В течение нескольких лет Игорь Альтерман работал в международной еврейской организации “Гилель”,  в Cornell University, а затем возглавлял отделения этой организации в Ithaca College и университета Майами.  В прошлом году Игорь Альтерман возглавил еврейскую федерацию штата Далласа, став уже вторым русскоязычным директором федерации в Северной Америке.

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