



Еврейские лидеры – Баркату: Израиль стреляет себе в ногу

Лидеры еврейской общины Бостона на прошлой неделе предупредили министра экономики Нира Барката, что план его правительства по пересмотру судебной системы наносит ущерб репутации Израиля в США и вызывает рост антисемитизма, сообщил Walla News в пятницу.



Встреча министра состоялась 7 июня, в ней приняли участие представители Еврейской федерации в Бостоне, AIPAC, Антидиффамационной лиги и Американского еврейского объединенного распределительного комитета.



Согласно сообщению, участники встречи сказали бывшему мэру Иерусалима, что его партия “Ликуд” “поставила экстремистов в правительство, и теперь нам нужно объяснить их позицию”. По мнению собеседников Барката, “экстремистские элементы правительства Нетаниягу усиливают критику Израиля, тем самым потенциально нанося ущерб способности Конгресса защищать интересы Израиля”.



“Израиль стреляет себе в ногу”, – заявили они.



Во время поездки Барката в Бостон его охрана столкнулась с антиправительственными демонстрантами в отеле.