



Еврейские демократы США выражают “глубокую обеспокоенность” судебной реформой

Представители демократов в Палате представителей Джеррольд Надлер и Брэд Шнайдер в четверг написали письмо, в котором выразили “глубокую озабоченность” по поводу предложенной израильским правительством реформы судебной системы .



Письмо подписали шестнадцать еврейских членов Палаты представителей, в том числе представители Джейми Раскин, Элисса Слоткин, Дебби Вассерман Шульц и Сьюзен Уайлд. Оно было отправлено президенту Ицхаку Герцогу , премьер-министру Биньямину Нетаниягу и лидеру оппозиции Яиру Лапиду.



“Мы обращаемся к вам как евреи-члены Конгресса США, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность по поводу предлагаемых изменений в правительственных институтах и правовой системе Израиля, которые, как мы опасаемся, могут подорвать израильскую демократию и гражданские права и религиозные свободы, которые она защищает”, — написали они.



“Каждый из нас очень гордится историческими связями и особыми узами между Соединенными Штатами и Израилем. С тех пор как Соединенные Штаты стали первой страной, признавшей зарождающееся Государство Израиль в 1948 году, наши общие ценности, главная из которых — приверженность демократии, — стали основой наших исключительных отношений”, — говорится в письме.



Далее они заявили, что признают, что как живая демократия только Израиль и его граждане имеют право создавать и совершенствовать свои институты управления, и что у представителей всего политического спектра есть права вносить изменения.



Законодатели добавили, что, поскольку члены Конгресса привержены прочным отношениям между США и Израилем, они “неустанно работали в Конгрессе и с израильскими правительствами всех мастей, чтобы укрепить связи между нашими странами”.



“Сохраняя это обязательство, мы считаем уместным и необходимым для нас поделиться своей обеспокоенностью возможными, даже вероятными, потенциальными последствиями изменений, которые в настоящее время обсуждаются в Кнессете. Предлагаемая реформа, принятая в первом чтении, похоже, наделяет Кнессет высшей властью, не контролируемой Верховным судом. Если эти изменения будут осуществлены в полной мере, они могут коренным образом изменить демократический характер Государства Израиль”, — написали они.



“Принцип современной демократии — это защита тех граждан, которые имеют статус меньшинства, будь то политическое, этническое или религиозное. Мы глубоко обеспокоены тем влиянием, которое эти изменения окажут на людей и группы, не входящие в большинство, включая реформистское, консервативное, современное ортодоксальное и реконструкционистское еврейское население в Израиле”, — продолжили они.



Они также отметили, что как члены еврейской диаспоры они “воодушевлены призывами президента Герцога к компромиссу” и призвали правительство “приостановить свои усилия по принятию законопроектов”.



