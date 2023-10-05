



Еврей стоит и аплодирует нацисту: Путин – о Зеленском в парламенте Канады

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал приглашение на заседание парламента Канады, где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, ветерана СС Ярослава Хунки.



Хунку представили как “украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских”, назвав его также “украинским и канадским героем”. Зал приветствовал его аплодисментами. Когда позднее выяснилось, что он служил в дивизии СС “Галичина”, спикер парламента Энтони Рота извинился и подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также принес извинения и попросил прощения у Зеленского, отметив, что российские пропагандисты не преминули использовать произошедшее в своих целях.



Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба “Валдай”, говорил лишь о приглашении Хунки, но не о последовавшей реакции властей Канады. В частности, говоря о Зеленском, находившемся в зале, президент РФ сказал: “Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту. Не просто последышу нацистов, не просто последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население”.



Энтони Рота, который пригласил Хунку, по словам Путина, является или “идиотом”, который “просто в школе не учился и не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники”, или “негодяем, если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем”, или и тем, и другим.