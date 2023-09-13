



Евреев в Иране предостерегли от публичных празднований Рош ха-Шана

Еврейская диаспора в Тегеране призвала граждан воздержаться от публичного празднования Рош ха-Шана из-за возможных нападений и провокаций.



"Прихожан настоятельно просят воздерживаться от собраний на улицах во время Рош ха-Шана и не задерживаться в синагогах", - сказано в сообщении.



Уточняется, что диаспора сотрудничает с полицией Тегерана для обеспечения безопасности проведения праздника в преддверии годовщины убийства Махсы Амини. Евреев призвали избегать участия в демонстрациях в память о женщине, которая умерла после задержания полицией нравов.



"Полиция приняла необходимые меры для безопасности и комфорта наших дорогих единоверцев во время проведения Рош ха-Шана. За несколько тысяч лет пребывания на земле Ирана еврейская община всегда защищала национальные интересы и оставила в этом отношении блестящий послужной список, который всегда вызывал зависть и неудовольствие врагов", — сказано в заявлении.