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Эвакуация раненых жителей Газы через "Рафиах" продолжается
06.11.2023 17:03 Алина Груднева

Эвакуация раненых жителей Газы через "Рафиах" продолжается

В понедельник, 6 ноября, через египетский контрольно-пропускной пункт "Рафиах" продолжилась эвакуация раненых жителей Газы.

Представитель египетской погранслужбы сообщил информагентству AFP , что на КПП прибыли шесть машин скорой помощи с пострадавшими.

Раненые проходят медицинское обследование на границе, а затем их переводят в больницы. Также сегодня ожидается возобновление выезда иностранцев из Газы.

Как сообщалось ранее, погранпереход был закрыт с субботы после того, как по машине скорой помощи был нанесен удар.  В понедельник он возобновил работу.

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