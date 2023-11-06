



Эвакуация раненых жителей Газы через "Рафиах" продолжается

В понедельник, 6 ноября, через египетский контрольно-пропускной пункт "Рафиах" продолжилась эвакуация раненых жителей Газы.



Представитель египетской погранслужбы сообщил информагентству AFP , что на КПП прибыли шесть машин скорой помощи с пострадавшими.



Раненые проходят медицинское обследование на границе, а затем их переводят в больницы. Также сегодня ожидается возобновление выезда иностранцев из Газы.



Как сообщалось ранее, погранпереход был закрыт с субботы после того, как по машине скорой помощи был нанесен удар. В понедельник он возобновил работу.