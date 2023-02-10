



Это вызов НАТО: Зеленский о российских ракетах в пространстве Молдовы и Румынии

Утром 10 февраля Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет. Украинские ПВО сбили, по меньшей мере, 60 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. Он обратил особое внимание на то, что две российские ракеты "Калибр" во время массированной атаки 10 февраля пролетели в воздушном пространстве Молдовы и Румынии.



В частности, две ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, которая является страной-членом НАТО. Об также сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Эту информацию также подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



Юрий Игнат сообщил, что эти ракеты "Калибр" в воздушное пространство Молдовы и Румынии залетели из Одесской области, пересекли его и снова вошли на территорию Украины. По его словам, украинские воздушные силы зафиксировали траекторию движения ракет и имели возможность сбить ракеты еще на подступах к границам Украины.



“Понятно, что этого не было сделано, потому что была угроза того, что ракеты могут попасть на территорию этих стран, как это уже в конце концов было в Молдове и в Польше”, – сказал Юрий Игнат. "Сбивать “Калибры” ВВС Украины пришлось уже над Черновицкой областью".



Юрий Игнат заметил, что этот первый случай за время полномасштабного вторжения России должен вызвать реакцию мира. Особенно с учетом того, что корабли русского флота с "Калибрами" есть также в Средиземном море.



"Не хочется никому ничего говорить, что они должны делать, но здесь очевидно, что есть угроза безопасности граждан этого государства", – подчеркнул Юрий Игнат.



Пролет российской ракеты подтвердили и в Минобороны Молдовы. Из-за этого инцидента министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску срочно вызвал посла России в Молдове Олега Васнецова. Также ведомство призвало Россию прекратить военную агрессию.



Однако, Министерство обороны Румынии сообщило, что их ВВС обнаружили воздушную цель, скорее всего, крылатую ракету, запущенную с российского военного корабля в Черном море недалеко от Крыма. Объект повторно вошел в воздушное пространство Украины после пересечения границы с соседней Молдовой, не нарушив при этом румынскую территорию. Страна-член НАТО заявила, что были изменены маршруты двух истребителей МиГ, проводящих летные учения, чтобы расширить “варианты реагирования”.



“Через несколько минут ситуация прояснилась, и два самолета возобновили свою первоначальную миссию”, – сообщили в минобороны Румынии.