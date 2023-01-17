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"Это не реформа, а погром" - Вайнштейн критикует судебную реформу
17.01.2023 19:40 Евгения Маркова

"Это не реформа, а погром" - Вайнштейн критикует судебную реформу

Бывший юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн раскритиковал план правительства по радикальному преобразованию судебной системы, заявив: "Это не реформа, это погром".

На конференции в Тель-Авивском университете Вайнштейн заявил, что новое правительство "пытается изменить известную нам систему правосудия, и все это делается наспех и без рассмотрения. Я против всего, что в него входит".

Вайнштейн изложил свои возражения против изменения текущего метода отбора судей БАГАЦ и его председателя, против разрешения министрам назначать своих собственных советников по правовым вопросам и против "всего, что предложил министр юстиции".

Тем не менее, он также сказал, что мог бы согласиться с ограничением права суда отменять законы и даже с принятием оговорки, которая позволит 64 депутатам Кнессета, состоящего из 120 депутатов, аннулировать решения суда.
 

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