



"Это не реформа, а погром" - Вайнштейн критикует судебную реформу

Бывший юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн раскритиковал план правительства по радикальному преобразованию судебной системы, заявив: "Это не реформа, это погром".



На конференции в Тель-Авивском университете Вайнштейн заявил, что новое правительство "пытается изменить известную нам систему правосудия, и все это делается наспех и без рассмотрения. Я против всего, что в него входит".



Вайнштейн изложил свои возражения против изменения текущего метода отбора судей БАГАЦ и его председателя, против разрешения министрам назначать своих собственных советников по правовым вопросам и против "всего, что предложил министр юстиции".



Тем не менее, он также сказал, что мог бы согласиться с ограничением права суда отменять законы и даже с принятием оговорки, которая позволит 64 депутатам Кнессета, состоящего из 120 депутатов, аннулировать решения суда.

