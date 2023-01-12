



"Это не мятеж, а гражданский долг". Ганц присоединится к протестам

Бени Ганц придет в субботу вечером на демонстрацию против правительства Нетаниягу, которая пройдет в Тель-Авиве.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Ганц призвал израильтян прийти на демонстрацию, "действовать по закону" и не использовать "подстрекательские знаки".



"Намерения коалиции и Нетаниягу совершить государственный переворот быстрым и хаотичным образом, подрывая при этом самые основные ценности Декларации независимости и отказываясь вести переговоры для широких соглашений, опасны для Государства Израиль. Мы вышли на переговоры, и предложение все еще продлевается, но мы не сдадимся и будем бороться всеми законными средствами, чтобы предотвратить эти крайние меры. Я призываю вас прийти на демонстрацию с израильскими флагами, вести себя по закону, без подстрекательских знаков, и не быть втянутым в провокации, которые только навредят борьбе. Это не мятеж - это гражданский долг", - заявил Бени Ганц.