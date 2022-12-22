



"Это - другой Нетаниягу"

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот дал интервью Илане Дайян на радио Галей ЦАХАЛ.



Айзенкот говорил о Биньямине Нетаниягу: “Нетаниягу, которого я знаю, - это ответственный, величественный и стратегический голос. Нетаниягу, который подписался под требованиями своих партнеров, - это совсем другой Нетаниягу”.



Айзенкот утверждает, что Нетаниягу, которого он знал до недавнего времени по годам службы под его началом в качестве начальника Генштаба, не пошел бы на причинение того ущерба стране, который предполагает выполнение коалиционных соглашений.



На вопрос, почему он не помогает Нетаниягу проводить правильную политику, Айзенкот отвечает, что Нетаниягу сам выбрал своих партнеров, и это показывает, что он решил идти другим, отличным от прежнего путем.

