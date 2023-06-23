



Этим летом Rheinmetall поставит Украине дополнительную партию БМП Marder

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует поставить Украине дополнительные 20 единиц боевых машин пехоты Marder, сообщает Welt.



Компания уже подтвердила график исполнения, объявленный в начале июня. Правительство Германии заплатит за находящуюся на складах Бундесвера технику.



Согласно этому, Украина получит в общей сложности 60 единиц Marder:

40 от Rheinmetall;

20 из составов Бундесвера.

В частности, Rheinmetall предлагает еще 60 единиц БМП. Вопрос по этому поводу уже решается на заводах в Унтерлюсе и Касселе. Из 60 единиц - 10 могут быть завершены ежемесячно.

Греция также этим летом получит 40 единиц Marder. Это часть кругового обмена, в рамках которого страны НАТО передают Украине другую военную технику советского производства.В конце января текущего года в Германию прибыла первая группа украинских воинов, начавших обучение на боевых машинах пехоты Marder.О начале поставок БМП Украине впервые заявил министр обороны Германии Борис Писториус еще в марте. Тогда же чиновник не раскрыл деталей о том, когда именно обещанные Marder будут доставлены в нашу страну.Позже министр обороны Алексей Резников показал видео с немецкими боевыми машинами пехоты Marder, прибывшими в Украину. В частности, глава ведомства прокатался на одном из БМП.