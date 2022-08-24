



Эстония: российские туристы - угроза безопасности

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала интервью изданию Sky News, в котором выразила мнение, что российские туристы, въезжающие на территорию ЕС, несут в себе угрозу безопасности. Он отметила, что в условиях полномасштабной войны в Украине досконально проверить каждого туриста невозможно.



"Только у Финляндии, Эстонии и Латвии есть сухопутные границы с Россией. Поэтому мы на самом деле несем это бремя. Проблема в том, что мы не можем проверить всех приезжающих туристов и видим, что они представляют угрозу безопасности", – сказала она.



"Поэтому запрет на визы может повлиять на то, что эта война закончится, потому что только 10% граждан России действительно ездят за границу, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому эти люди также оказывают влияние на решения Кремля", - считает Каллас.