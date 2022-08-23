



Эстония призвала граждан воздержаться от поездок в РФ

Власти Эстонии призвали своих граждан избегать поездок в Россию.



Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что нельзя исключать провокаций против граждан Эстонии.



"В связи с агрессивной антиэстонской риторикой, значительно возросшей в последние дни со стороны Российской Федерации, я хотел бы повторить предупреждение Министерства иностранных дел Эстонии о необходимости избегать каких-либо поездок на территорию России", - заявил Рейнсалу.



"Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться там. Россия – страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", – добавил он.