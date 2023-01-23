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Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы
23.01.2023 09:44 Раиса Вовк

Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы

Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы. Об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил посол Эстонии Каймо Кууск.

Он отметил, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.

Как известно, правительство Эстонии на прошлой неделе приняло решение выделить крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли:

  • десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;
  • тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;
  • средства поддержки артиллерийских подразделений.
Ранее сообщалось, что Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. Страна намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.

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