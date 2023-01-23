



Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы

Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы. Об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.



"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил посол Эстонии Каймо Кууск.



Он отметил, что всего с начала войны Таллин выделил Украине несколько пакетов военной помощи, их общая сумма составляет более 1% ВВП страны.



Как известно, правительство Эстонии на прошлой неделе приняло решение выделить крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли:

десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;

средства поддержки артиллерийских подразделений.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. Страна намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.