



Эстония лишит россиян и белорусов разрешений на оружие

Правительство Эстонии приняло решение лишить более 1300 иностранцев, которые находятся в стране, разрешений на оружие.



Глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметса сказала, что право на оружие потеряют все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или НАТО.



Как сообщает "Европейская правда", разрешений будут лишены, в том числе, белорусы и россияне.



Решение коснется 683 иностранных граждан и 595 владельцев "серых паспортов", которыми владеют так называемые неграждане - лица, не имеющие эстонского гражданства, но живущие в стране. Большинство из них - бывшие граждане СССР, которые жили на территории Эстонии, но после распада Союза не получили ее гражданства.