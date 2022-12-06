



Эстония купит у США РСЗО HIMARS на 200 миллионов долларов

Эстония , член НАТО и сосед России, укрепляет свой оборонный потенциал. В рамках крупнейшего проекта по закупке вооружений прибалтийская страна приобретет у США современную реактивную артиллерийскую систему, заявили в субботу представители министерства обороны.



Контракт на более чем 200 миллионов долларов, подписанный в пятницу, включает в себя закупку реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним, а также обучение личного состава.



Ожидается, что Lockheed Martin Corp. осуществит первые поставки в 2024 году. Эстонские официальные лица не раскрыли количество ракетных установок, но местные СМИ сообщили, что речь идет о шести HIMARS.



Соседи Эстонии по Балтике, Латвия и Литва, либо уже приобрели, либо в настоящее время находятся в процессе приобретения собственных HIMARS.