



Эстония из-за РФ пополнит запасы дронов-камикадзе

Эстония из-за исходящей от России угрозы намерена пополнить запасы дронов-камикадзе.



Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны страны.



В частности, Эстония планирует заказать "значительное количество" так называемых барражирующих боеприпасов. Ожидается, что они будут доставлены в 2024 году.



По данным оборонного ведомстве, у России по-прежнему есть возможности для оказания военного давления на Балтийский регион, где, в настоящее время, возрос в долгосрочной перспективе риск в сфере безопасности.



Считается, что закупка дронов-камикадзе, количество которых не озвучивается, станет одной одной из крупнейших в истории Эстонии. Предположительно, она будет завершена уже в этом квартале.



"Это необходимо для того, чтобы значительно увеличить огневую способность с закрытых позиций вследствие российской агрессии", — сообщили в оборонном ведомстве.