



Эстония и Финляндия "закроют" Финский залив для военных кораблей РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Эстония совместно с Финляндией будут объединять ракетные комплексы береговой охраны в рамках ранее анонсированной интеграции оборонных планов.



"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", - отметил он.



Министр подчеркнул, что подобный шаг позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.



"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", - заявил Певкур.