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Эстония и Финляндия "закроют" Финский залив для военных кораблей РФ
12.08.2022 21:05 Александр Юзовский

Эстония и Финляндия "закроют" Финский залив для военных кораблей РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Эстония совместно с Финляндией будут объединять ракетные комплексы береговой охраны в рамках ранее анонсированной интеграции оборонных планов.

"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", - отметил он.

Министр подчеркнул, что подобный шаг позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", - заявил Певкур.

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