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Эстония готова защищать "каждый дюйм" территории НАТО
15.11.2022 21:40 Ольга Белозерова

Эстония готова защищать "каждый дюйм" территории НАТО

В Эстонии отреагировали на сообщения о том, что две, предположительно, российские ракеты упали на территории Польши.

В стране выразили готовность защищать территорию НАТО.

"Последние новости из Польши вызывают наибольшее беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в заявлении эстонского МИДа. 

 

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