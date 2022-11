В Эстонии отреагировали на сообщения о том, что две, предположительно, российские ракеты упали на территории Польши.



В стране выразили готовность защищать территорию НАТО.



"Последние новости из Польши вызывают наибольшее беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в заявлении эстонского МИДа.





