



Эстонцев призвали готовиться к перебоям с электроснабжением

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с обращением к гражданам, призвав их быть готовыми к возможным проблемам с электроснабжением.



По словам Каллас, Россия может отключить Эстонию и другие страны от своей энергосистемы. Об этом говорится на сайте правительства Эстонии.



"Мы должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Хотя Эстония годами готовилась к аварийной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с подачей электроэнергии все же могут возникнуть", - заявила Каллас.

