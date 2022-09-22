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Эстонцев призвали готовиться к перебоям с электроснабжением
22.09.2022 22:38 Ольга Белозерова

Эстонцев призвали готовиться к перебоям с электроснабжением

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с обращением к гражданам, призвав их быть готовыми к возможным проблемам с электроснабжением.

По словам Каллас, Россия может отключить Эстонию и другие страны от своей энергосистемы. Об этом говорится на сайте правительства Эстонии.

"Мы должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Хотя Эстония годами готовилась к аварийной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с подачей электроэнергии все же могут возникнуть", - заявила Каллас.
 

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