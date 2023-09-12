



Эстер Хают сказала, что нужно для отмены основных законов

Председатель БАГАЦа Эстер Хают на слушаниях по петициям против правовой реформы рассказала, что нужно для того, чтобы отменять основные законы.



"Мы не можем каждый день отменять основные законы. Для этого нужно нанести смертельный удар по основным принципам Израиля как демократического государства", — сказала Хают.



В ответ ей представитель юридического советника правительства сказал, что закон об "основании разумности" представляет собой "серьезный удар по верховенству закона".