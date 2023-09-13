



Эстер Хают: мы не можем каждый день отменять основные законы





В ходе дебатов об отмене закона об ограничении оснований разумности председатель БАГАЦа Эстер Хают вылила ушат холодной воды на идею использования "интерпретационного" инструмента для переопределения закона таким образом, чтобы он не применялся в определенных обстоятельствах для уменьшения наносимого им ущерба, заявив, что это превратит суд в законодательный орган.



Хают, как и другие судьи, также поставил перед заявителями сложные вопросы о том, является ли закон об ограничении разумности настолько пагубным для демократических принципов, что суд может оправдать такую крайнюю меру, как отмена основного закона.



"Мы не можем каждый день отменять основные законы. Должен быть нанесен смертельный удар по основным принципам государства как демократической страны", - заявил Хают.