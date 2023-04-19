



Эстер Хают: каждый день судебной работы погружен в бесконечную любовь к человеку



Выступая во вторник на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, председатель БАГАЦа Эстер Хают подчеркнула важность защиты фундаментальных ценностей Еврейского Государства и усвоения уроков Холокоста.



"Из событий Холокоста и великого кризиса, постигшего наш народ, мы научились ежедневно и ежечасно напоминать себе, что наша судебная деятельность полностью погружена в любовь к человеку - к каждому человеку, каким бы он ни был", - сказала Хают на церемонии в Доме-музее борцов гетто.



"Мы узнали, что должны стоять на страже защиты прав личности и фундаментальных ценностей Государства Израиль как еврейского и демократического государства, которое является защитной силой еврейского народа", - сказал Хают.