



Эстер Хайют не понимает, зачем проверять женщин перед призывом в спецназ

БАГАЦ отклонил петицию Михаль Неган, главы училища "Цаали", которая требует не допускать женщин к призыву в элитные части и разведывательные батальоны на основании отсутствия соответствующих процедур проверки и приема.



Три петиции, поданные по данному вопросу, были объединены в одно обсуждение по вопросу интеграции женщин-бойцов в элитные подразделения ЦАХАЛа.



В ходе дискуссии президент БАГАЦа Эстер Хаюйт заявила: “Зачем проводить эксперимент по призыву женщин только в два подразделения?! Для мужчин вес и физиологические способности не проверяются. Почему бы не открыть сплошной набор для женщин?!”



Адвокат Омри Эпштейн, представляющий министерство обороны на это осторожно ответил: “Физиологически существует разница между женщинами и мужчинами, особенности женщин влияют на способность прилагать усилия”



Судья Хайют возмутилась: “Положение о равенстве в ЦАХАЛе гласит, что мужчины и женщины имеют право служить на любой должности. Не говорите: "Мы открыли Яхалом для женщин" - это не суть важно. Скажите мне, почему вы не принимаете женщин в другие подразделения и не разрешаете любой женщине, которая хочет призваться на эти должности сделать это?”



Адвокат Эпштейн на это сказал: “Интеграция женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа потребует осуществления длинного ряда изменений”.