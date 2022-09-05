



Эстер Хайют: подкоп под судебную систему ради политических выгод

Президент БАГАЦа, госпожа Эстер Хайют, выступила на конференции Ассоциации адвокатов Израиля.



Хайют высказала свою обеспокоенность в связи со сложившимся в стране политическим климатом: “К несчастью, атаки против судебной системы в последние годы интенсифицировались, в особенности в период предвыборных кампаний. Они превратились в ловушку, когда под правоохранительную систему совершают подкоп ради политических выгод. Речь идет о глобальном процессе, который можно определить как “климатическое изменение демократии". Этот процесс распространился и на Израиль и выражается в опасных попытках политизации судебной системы и эрозией доверия общественности к ней”.