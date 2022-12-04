



Эстер Хайют о планах коалиции: "Мы выстоим перед громом и молниями"

Председатель БАГАЦа Эстер Хают сделала свое первое заявление в свете намерений коалиции изменить баланс сил в отношении судебной системы.



Хайют сказала: "Я не сомневаюсь, что благодаря огромной преданности и чувству миссии и приверженности каждого из нас своей роли государственных служащих и отправлению правосудия - мы будем продолжать твердо стоять даже перед лицом грома и молний, которые можно услышать и увидеть в это время".



"Они направлены на нас и предвещают, кажется, приближение бури - но когда закон, и только закон, на нашей стороне, мы сможем победить и это".