



Эстер Хайют: не позволим посягать на независимость суда

Председатель БАГАЦа судья Эстер Хают осуждает планы новой коалиции относительно судебной реформы.



"Мы как судьи преданы всей израильской общественности, но наша миссия не может быть выполнена без сохранения нашей независимости - на личном и институциональном уровне", - сказала Хайют.



Ее комментарии прозвучали на фоне планов членов будущей коалиции осуществить ряд судебных реформ, которые позволят Кнессету отменять вето, наложенные БАГАЦем, и дадут правительству больший контроль над назначением судей.