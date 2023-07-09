



Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, - Зеленский

Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж или революция. К тому же его могут поддержать многие люди.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.



По его словам, мятеж основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выявил слабость руководства российского диктатора Владимира Путина.



"Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", - заявил Зеленский.



Он добавил, что уверен, что "вагнеровцы" не нападут на Украину с севера, и утверждает, что Пригожин был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.



"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", - заявил президент.



