



Есть одно условие: Еврокомиссия планирует предоставить Грузии статус кандидата

Еврокомиссия планирует предоставить Грузии статус кандидата, если власти страны не будут делать очередных шагов, отдаляющих их от Евросоюза. Об этом, опираясь на свои источники в Брюсселе, сообщает "Радио свобода".



В отношении Украины и Молдовы в октябре после публикации докладов о достигнутом прогрессе планируются рекомендовать начать переговоры о членстве с обеими странами.



По информации "Радио Свобода", в Брюсселе так спешат из-за того, что в 2024 году будут проходить выборы в Европарламент.