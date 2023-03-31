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Есть одно условие: Еврокомиссия планирует предоставить Грузии статус кандидата
31.03.2023 20:57 Наталья Богинская

Есть одно условие: Еврокомиссия планирует предоставить Грузии статус кандидата

Еврокомиссия планирует предоставить Грузии статус кандидата, если власти страны не будут делать очередных шагов, отдаляющих их от Евросоюза. Об этом, опираясь на свои источники в Брюсселе, сообщает "Радио свобода".

В отношении Украины и Молдовы в октябре после публикации докладов о достигнутом прогрессе планируются рекомендовать начать переговоры о членстве с обеими странами.

По информации "Радио Свобода", в Брюсселе так спешат из-за того, что в 2024 году будут проходить выборы в Европарламент.

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