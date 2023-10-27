



Есть ли у Путина двойники: японские специалисты провели исследование

Японский анализ искусственного интеллекта показал, что у российского президента Владимира Путина действительно есть двойники. Исследовали лицо, голос и движения тела, пишет The Sun.



Японские журналисты утверждают, что настоящий Путин в этом году принимал парад ко Дню Победы 9 мая. Человек, инспектировавший Крымский мост десять месяцев назад на 53% совпадает с Путиным на Красной площади.



Когда Путин прибыл в оккупированный Мариуполь в марте, то был на 40% схож с президентом на параде.



Между Путиным на Крымском мосту и Путиным в Мариуполе есть только 18% сходства по распознаванию лица.



"Анализ экспертов по распознаванию лиц ИИ четко демонстрирует высокую вероятность наличия как минимум двух двойников", - говорится в отчете.



