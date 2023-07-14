



Если бы выборы состоялись сегодня: 66 мест у оппозиции против 54 у коалиции

Согласно новому опросу, проведенному Исследовательским институтом Лазара, опубликованному в пятницу в “Маарив”, если бы выборы состоялись сегодня, оппозиционные партии (включая "Хадаш-Таал" и РААМ) получили бы в общей сложности 66 мест против прогнозируемых 54 мест у коалиции.



Полное распределение мест между партиями, согласно опросу, выглядело бы следующим образом: “Ликуд” - 28 мест, “а-Маханэ а-Мамлахти” - 26 мест, “Еш Атид” - 18 мест, ШАС - 9 мест, Яхадут а-Тора - 7 мест, Хадаш-Таал - 6 мест, НДИ - 6 мест, Религиозный сионизм - 5 мест, “Оцма Иегудит” - 5 мест, Мерец - 5 мест.

“Авода” и ”Балад” не преодолели бы барьер, набрав всего 1,8% и 1,9% голосов соответственно.



Всего исследователи опросили 516 респондентов, которые составляют репрезентативную выборку взрослого населения Израиля.



