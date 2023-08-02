



"…если РФ убьет Зеленского": планов на случай смерти нет, – секретарь СНБО

Украина имеет план на случай гибели Президента Владимира Зеленского в условиях противостояния российской военной агрессии, утверждает Politico. Опубликованный в американском издании материал под названием "План Украины, если Россия убьет Зеленского" уже вызвал резонанс и активное обсуждение. Прокомментировал ее и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



В первую очередь он обратил внимание на то, что в последнее время РФ активизировала информационные атаки и для достижения своих целей очень активно использует западные СМИ.



Алексей Данилов подверг критике статью Politico, в которой журналисты попытались спрогнозировать, как будет складываться управление государством в случае, если с президентом Зеленским что-нибудь случится.



"То, что написано в этой статье, полная чушь, во-первых. Во-вторых, не нужно во время войны делать такие информационные вбросы. Даже должности людей, которые названы в этой статье, журналисты вообще не понимают, о чем идет речь", – рассказал секретарь СНБО в эфире Национального телемарафона.



Данилов считает, что в материале представлена совершенно некорректная информация.



"Никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий ВСУ, выполняющий свои обязанности. Для чего это сделало важное издание Politico, сложно сказать, но мы можем догадываться. У нас есть Конституция, закон, и мы знаем, как нужно делать. Но делать так, как делают некоторые представители нашей страны, предоставляя абсолютно невалидированную информацию, – это вопрос", – подчеркнул секретарь СНБО.



При этом Алексей Данилов еще раз подчеркнул, что россияне изо дня в день предпринимают информационные атаки на Украину, используя СМИ западных стран.



Ранее Politico со ссылкой на интервью с экспертами и украинскими чиновниками написала, что в Украине есть план на случай гибели президента Владимира Зеленского.



Журналисты предположили, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего армией.



Издание напомнило, что согласно Конституции Украины, когда президент не может исполнять свои обязанности, его на обязанности берет на себя председатель Верховной Рады. Но, замечает Politico, Стефанчук не имеет высокого рейтинга доверия среди населения.



"Очевидно, что сейчас риски меньше, чем в первые хаотические недели войны, когда российские танки близились к украинской столице. Но никто в украинском правительстве или парламенте страны не сомневается, что опасность остается высокой", – отметило издание.