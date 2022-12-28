



"Если Ольгу Скабееву поставить напротив танка - у того дуло загнется от ужаса"

Максим Галкин заявил, что телеведущую Ольгу Скабееву нужно отправить на фронт для устрашения ВСУ.



В Сети появилось видео с фрагментом концертного номера Максима Галкина. За рубежом юморист поделился со зрительской аудиторией своими наблюдениями за теми, кто создаёт информационную повестку по теме СВО на российском ТВ.



Он назвал происходящее на российском телевидении аттракционом при "отсутствии мозга".



"Скабееву надо на фронт отправить. Если Скабееву напротив Хаймерсов поставить, у них дула все загнутся. Ужас, мощная женщина такая", — отметил супруг Аллы Пугачёвой.

