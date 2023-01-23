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Если нападет РФ: кандидат в президенты Чехии не отправит военных в другие страны
23.01.2023 09:33 Ольга Белозерова

Если нападет РФ: кандидат в президенты Чехии не отправит военных в другие страны

Кандидат в президенты Чехии и бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не будет отправлять чешских военных в Польшу и страны Балтии в случае нападения России на эти государства.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты Бабиш только что сказал, что он не будет отправлять солдат в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, если Россия нападет на них, если он станет президентом", - пишет Йозвяк. 

Когда Бабишу сказали, что отправка солдат является обязательством стран НАТО, он сказал: "Я хочу мира". 

 

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