Если нападет РФ: кандидат в президенты Чехии не отправит военных в другие страны

Кандидат в президенты Чехии и бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не будет отправлять чешских военных в Польшу и страны Балтии в случае нападения России на эти государства.



Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.



"Бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты Бабиш только что сказал, что он не будет отправлять солдат в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, если Россия нападет на них, если он станет президентом", - пишет Йозвяк.



Когда Бабишу сказали, что отправка солдат является обязательством стран НАТО, он сказал: "Я хочу мира".





the ex Czech PM and presidential candidate Babis just said that he won't send 🇨🇿 soldiers to #Poland #Estonia #Latvia & #Lithuania if #Russia attacked them if he becomes 🇨🇿president. when put to him that it is a NATO obligation he just answered: "I want peace"