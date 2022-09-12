



"Если нам навяжут войну на севере ответ будет мощным и разрушительным"



Командующий северным округом ЦАХАЛа генерал Амир Барам прокомментировал обострение на границе с Ливаном.



Барам предупредил: “Если нам навяжут войну, мы превратим ее в мощную и смертоносную для врага, на фронте и в тылу. Хизбалла и те, кто ей близок встретят решительный и агрессивный стальной кулак. Людям на Ближнем Востоке (и во всем мире) стоит усвоить, что Хизбалла и ее покровители в Иране заплатят тяжелую цену и начисто проиграют в такой войне!”

