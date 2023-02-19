



Если начальник полиции Израиля не исполнит приказы - его уволят





Депутат Цвика Фогель ("Оцма Йегудит") пригрозил, что если комиссар Коби Шабтай не будет действовать так, как ожидает от него правительство - он будет уволен.



В интервью радиостанции 103FM Фогель сказал, что "есть те, кто берет на себя ответственность, и когда министр и правительство диктуют политику, ваше решение - как ее выполнять, а не выполнять ли. Тут не должно быть никакой путаницы. Мы пришли сюда не для того, чтобы увольнять людей. Мы пришли сюда не для того, чтобы кого-то увольнять. Если он не знает, как вести себя так, как мы ему приказываем, у него не будет выбора и с ним придется попрощаться. Нет такого, чтобы начальник полиции проводил политику, которую он выбирает, как это было до сегодняшнего дня".