



Если Иран нападет на Израиль, это разожжет тотальную войну – анализ

Командующий военной разведкой ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива недавно публично заявил на Герцлийской конференции, проведенной Рейхманским университетом, что “Хизбалла” и ее глава Хасан Насралла были близки к опасному просчету.



“Учитывая все более прямую конфронтацию Ирана с Израилем, такой просчет может стать искрой, которая “ввергнет Израиль в открытую и тотальную войну с формирующейся неоперсидской империей Ирана”, – сказал Халива.



Комментарии начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви, а также министра обороны Йоава Галланта на конференции еще больше обострили понимание того, что теперь любая вспышка, инцидент или провокация между марионетками или союзниками Ирана и Израилем может быстро привести к всеобщей войне. Непрекращающиеся и нарастающие попытки Ирана продвигать и укреплять свою ядерную программу еще больше повышают риск такого развития ситуации.



Сообщения о новой более глубокой и укрепленной подземной установке, строящейся рядом с ядерной площадкой в ​​Натанзе побудили экспертов и аналитиков, заявить, что такой объект будет практически невосприимчив к атакам. То есть обычный авиаудар любой силой или комбинацией сил не даст достаточных результатов. Логичный вывод состоит в том, что у любого, кто стремится остановить движение Ирана к ядерному оружию, не так много времени, чтобы пресечь эту программу обычными военными средствами.



На конференции министр обороны Израиля Йоав Галант подробно описал морскую угрозу, которую Иран культивирует. Иранцы превратили очень большие торговые суда в импровизированные плавучие террористические базы. Эти большие корабли могут нести различные типы ракет, а также БПЛА и, возможно, морские транспортные средства, а также выступать в качестве базовых кораблей для небольших судов, перевозящих людей и материалы.



Иран вполне может использовать такие коммерческие суда без каких-либо внешних модификаций или идентификации в качестве военных кораблей, преобразовав только их внутренние части в плавучие пусковые установки для ракет, включая потенциально тяжелые баллистические ракеты. Такие морские средства, предварительно размещенные в Красном море и, в частности, в Средиземном море, послужат укреплению и расширению огневого кольца, которое Иран создает вокруг Израиля. Плавучие платформы для таких систем в Средиземном море заставят Израиль иметь дело с западным фронтом, который будет угрожать не только израильскому тылу, но и судоходным путям, газовым платформам и даже воздушному сообщению.



Учитывая масштаб и размах планов Ирана, война, которая разразится между Ираном и Израилем, будет войной на нескольких фронтах и ​​в большом масштабе. У Израиля нет другого выбора, учитывая угрозу тылу и гражданскому населению, кроме как вонзить свой меч глубоко в брюхо зверя и не вынимать его до тех пор, пока этот зверь не будет повержен. Придется активировать резервные силы и задействовать огромное количество огневой мощи.



Целые районы южного Ливана и, возможно, дальше на север должны быть захвачены любой ценой, чтобы остановить массированные бомбардировки израильского гражданского населения и инфраструктуры. То же самое можно сказать и о районах Сирии, особенно вблизи границы с Израилем, которые контролируются союзниками Ирана. В Газе против ХАМАСа потребуются подавляющие израильские силы, поскольку они будут бомбардировать и пытаться проникнуть в израильские города, поселки и деревни с юга. Учитывая иранскую стратегию активизации многоаспектного и многомерного нападения на Израиль, ХАМАС, “Исламский джихад” и другие террористические группировки в Иудее и Самарии нанесут удары по Израилю, и для их нейтрализации потребуется подавляющая сила.



Ответственность за гибель и ранения мирных жителей, конечно же, будет лежать на самом Иране, поскольку он неуклонно использует в своих интересах гражданскую инфраструктуру и местное население по всему региону, чтобы использовать нежелание или прямой отказ Израиля атаковать такие цели. В такой израильско-иранской войне потребуется уничтожение военной ядерной программы Ирана и устранение экзистенциальной угрозы Израилю, как это уже было сделано дважды. Израиль будет делать все необходимое, когда это нужно для обеспечения своего существования.

