



Эшед в перепалке с Бен-Гвиром: "Права демонстрантов не могут быть ущемлены"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Габир потребовал от командующего тель-авивским округом Ницава Ами Эшеда принять более жесткие меры по недопущению блокирования дорог, но Эшед отказался взять на себя обязательства и обеспечить разблокирование "в течение определенного времени".



Беседа между министром и командующим округа, чье увольнение было заморожено юридическим советником правительства, перешла на повышенные тона. Разногласия между ними были ясными и острыми.



Министр утверждал, что "согласно моей политике, нельзя блокировать главную артерию". На что Эшед ответил, что "принимает инклюзивную политику" и "бывают ситуации, когда блокирование дорог является законным".



"Протестующим разрешено блокировать дороги. Их право на выражение своего мнения и протест не может быть отнято. Я не могу совершать действия, которые гарантируют открытие дорог в течение определенного времени", - заявил Эшед.



Также прошлой ночью Бен Гвир выразил недовольство поведением полиции на демонстрации в Аялоне, в ходе которой были перекрыты дороги. По его словам, полиция могла бы сделать гораздо больше, чтобы предотвратить блокады Аялона или хотя бы сократить их.

