Еще в одной области России запретили беспилотники
В Курской области РФ ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова главы региона Романа Старовойта.
"Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников", - сказал Старовойт.
По его словам, запрет будет действовать до момента снятия "среднего уровня реагирования".
Ранее запуск дронов запретили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Омской областях России.