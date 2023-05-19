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Еще в одной области России запретили беспилотники
19.05.2023 21:47 Ирина Демьянова

Еще в одной области России запретили беспилотники

В Курской области РФ ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова главы региона Романа Старовойта.

"Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников", - сказал Старовойт.

По его словам, запрет будет действовать до момента снятия "среднего уровня реагирования".

 Ранее запуск дронов запретили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Омской областях России.

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