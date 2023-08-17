



Еще три страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины

Эстония, Латвия и Литва присоединились к декларации стран G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров трех стран Балтии, обнародованном в четверг, 17 августа.



"Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути", - говорится в заявлении премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, премьера Эстонии Каи Каллас и премьера Литвы Ингриды Шимоните.



Отмечено также, что борьба Украины против России помогает защитить евроатлантическую безопасность и мировой порядок. Страны обещают поддерживать Украину до победы и участвовать в международных усилиях по защите ее независимости, демократии и благосостояния, а также в привлечении к ответственности ответственных за преступление агрессии.



Премьеры убеждены, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежный инструмент сдерживания, чтобы предотвратить новую агрессию России. Они продолжат оказывать неуклонную поддержку Украине, чтобы она как можно скорее стала членом Альянса.



Напомним, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики.