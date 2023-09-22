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Еще ряд стран: Коэн озвучил оптимистичный прогноз о нормализации
22.09.2023 17:47 Алина Груднева

Еще ряд стран: Коэн озвучил оптимистичный прогноз о нормализации

Министр иностранных дел Эли Коэн высоко оценил выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава внешнеполитического ведомства также озвучил оптимистичный прогноз относительно расширения Соглашений Авраама.

"После достижения мирного соглашения с Саудовской Аравии, еще 6-7 мусульманских стран нормализуют отношения с Израилем", - спрогнозировал Коэн.

Глава МИД Израиля пояснил, что с большинством из них он находится в контакте. О каких именно государствах идет речь, он уточнять не стал.
 

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