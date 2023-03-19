



Еще одна уступка Ротмана БАГАЦу



Еще одно изменение в комитете по отбору судей: с тех пор, как коалиция отвергла проект президента, ее представители сами предлагают смягчение реформы, даже не разговаривая с другой стороной.



В только что опубликованном сообщении главы комиссии по законодательству Симхи Ротмана говорится, что он готов к еще одному изменению в комитете по назначению судей. Изменение заключается в том, что для каждого третьего назначения, производимого комитетом по назначению судей, комитету также потребуется одобрение одного из представителей судей и одного из представителей оппозиции в комитете. При первых двух назначениях комитету потребуется простое большинство из шести судей. "Так снимается опасение, что коалиция поставит под контроль БАГАЦ, а с другой стороны, это позволяет коалиции получить два назначения", - сказал Ротман после предложения.



Ранее сегодня Ротман сделал еще одно смягчающее предложение относительно комитета по выбору судей. В первом предложении говорилось, что в отличие от первоначального предложения, которое требовало одобрения министра юстиции для назначения двух судей в комитет, председатель суда может выбрать двух судей сам, не требуя одобрения министра юстиции.