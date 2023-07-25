



Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Власти Румынии решили присоединиться к Декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины. Она была подписана на полях саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.



В частности, об этом решении Румынии стало известно во время телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



"Главы румынской и американской дипломатии обсудили последние события на Черном море, в том числе последствия решения Российской Федерации приостановить участие в Черноморской инициативе по экспорту зерна", - говорится в заявлении.



Кроме того, Блинкен и Одобеску осудили недавние нападения РФ на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру, а также "циничное отношение РФ к глобальной продовольственной безопасности".



Одобеску представила меры, которые уже были приняты Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.



Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. На данный момент известно, что гарантии безопасности для Украины поддержали Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия. Испания, Швеция. И вот теперь и Румыния.