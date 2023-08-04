



Еще одна подбитая "гордость" флота РФ: все подробности об "Оленегорском горняке"

Российская Федерация, похоже, лишилась еще одного военного корабля. В ночь на 4 августа возле Новороссийска серьезные повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".



Ночью морские дроны атаковали российские объекты возле порта Новороссийска. И судя по фото и видео из социальных сетей, они поразили очередной корабль. В частности, он накренился на левый борт.



Также сообщалось о стрельбе и взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. Отметим, в порту находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).



По словам очевидцев, в его районе видели яркие вспышки. По неподтвержденным данным, беспилотоники могли атаковать нефтяной маяк - дистанционную систему приема нефти в море. Компания заявляет, что инфраструктура не пострадала, и отгрузка нефти продолжается в штатном режиме. Хотя из-за атаки устанавливался временный запрет на судоходство.



Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, российские военные отразили удары двух морских дронов, в результате чего "пострадавших и разрушений нет". Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что в ее отражении участвовали большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и противодиверсионный катер "Суворовец".



Российское минобороны говорит о попытке атаковать военно-морскую базу.



"Безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - говорится его сообщении.



Тем не менее, очевидно, что российские власти снова чего-то не договаривают. По состоянию на вторую половину дня БДК "Оленегорский горняк" все еще пытались отбуксировать на стоянку в порту.



Есть ли украинский след?



Официально украинская сторона не подтверждает причастность к атаке. Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что взрывы вблизи Новороссийска могли быть провокацией.



Однако источники говорят, что это очередная операция Службы безопасности Украины. "В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Так что все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - сообщили источники в СБУ.



Они также предоставили видео с камеры морского дрона, атаковавшего БДК.



Источники в спецслужбах сообщили, что "Оленегорский горняк", на котором было около 100 человек, поразил морской дрон с 450 кг тротила.



Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит, что ВМС не имеют отношения к тому, что произошло возле Новороссийска.



"Комментировать работу морских дронов, если это действительно были они, тоже не могу. Могу отметить, что согласно уже подтвержденной информации, есть повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк" - это крупный российский десантный корабль… Создается впечатление, что этот корабль домой уже не попадет", - отметил он в эфире телемарафона.



Главное об "Оленегорском горняке"



Это большой десантный корабль проекта 775, базировавшийся на Северном флоте и входивший в 121-ю бригаду десантных кораблей.



Был построен на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске (Польша), вошел в состав флота еще в 1976 году. До 1977 года имел наименование СДК-91, затем - "БДК-91". Название "Оленегорский горняк" получил в 2000 году после того, как над ним установил шефство Оленегорский горно-обогатительный комбинат (Мурманская область).



В 2007 году был признан лучшим десантным кораблем Северного флота РФ. На сегодня у России в общей сложности 16 больших десантных кораблей проекта 775.



"Примерно по 3-4 на каждом из четырех флотов. Сейчас в Черном море размещены БДК Балтийского и Северного флотов. Конкретно "Оленегорский горняк" зашел сюда накануне полномасштабного вторжения", - рассказал РБК-Украина военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

До войны с Украиной такие десантные корабли были задействованы в обеспечении российской группировки в Сирии: доставляли оружие, боеприпасы и другие грузы.



"Их называли "сирийский экспрессом", то есть они не подлежали досмотру и свободно ходили через Босфор. Движение было постоянным - через пролив туда и назад проходило по одному судну ежедневно", - добавил он.



Отметим, "Оленегорский горняк" зашел в Черное море 9 февраля 2022 года якобы для учений, базировался в оккупированном Севастополе, но в последствии из-за постоянных атак беспилотников передислоцировался в Новороссийск.



В открытых источниках указаны следующие основные характеристики:

скорость - 18 узлов

дальность плавания - 6000 миль при 12 узлах

экипаж - 98 человек

водоизмещение - 4080 тонн

длина - 112,5 метра

ширина - 15 метров

осадка - 3,7 метра

силовая установка - 2 дизеля, 2 винта (суммарная мощность - 19200 л. с.)

На борт "Оленегорский горняк" способен взять до 500 тонн груза и 225 десантников. Но по словам Заблоцкого, конфигурации могут быть разными:

10 средних танков (массой до 40 тонн) и 150 десантников

12 легких танков и 150 десантников

3 средних танка, 3 САУ "Нона", 5 МТЛБ, 4 грузовика и 313 десантника

20 грузовиков, 150 десантников и 500 тонн груза

"Оленегорский горняк" вооружен двумя сдвоенными 57-мм артиллерийскими установками АК-725, пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" и четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".Эксперт Владимир Заблоцкий подчеркивает, что ничто из этого не способно защитить БДК от морских дронов."Если мы внимательно посмотрим на видео, то в сторону дронов даже не стреляли. Как сообщают российские паблики, вообще никто не стрелял, поэтому непонятно, как их могли якобы уничтожить. Вроде бы в сторожевой катер "Суворовец" тоже попали, но не сработало взрывное устройство, и он уцелел", - отметил он.В то же время десантный корабль спасло то, что он стоял на якоре вблизи порта. Если бы "Оленегорский горняк" находился в открытом море, то скорее всего его бы ждала участь крейсера "Москва"."Уже были фото, где он стоит правым бортом, привязанный к причалу, чтобы не опрокинуться. Возможно, его спасут, а может быть и нет, посмотрим", - добавил Заблоцкий.Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что потеря БДК станет болезненным уроном для российского флота. В том числе потому, что РФ испытывает большие проблемы со строительством новых.По его словам, в 2021 году из-за этого для учений были переброшены корабли Балтийского флота и Каспийской флотилии, чтобы имитировать масштабное десантирование.