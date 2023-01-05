



Еще одна грандиозная сделка по покупке оружия Египтом

Египет продолжает вооружаться. На этой неделе компания Boeing официально подтвердила, что Египет будет оснащен 12 тяжелыми транспортными вертолетами усовершенствованной модели Chinook, сделка оценивается в $426, из средств американской помощи Египту.



Американское правительство уже дало зеленый свет на осуществление сделки в июне, и теперь компания также официально одобрила ее осуществление. Ожидается, что новые вертолеты серии F поступят на вооружение ВВС Египта в 2026 году и заменят в их рядах старые транспортные вертолеты серии D.



"Вертолеты, которые будут поставлены ВВС Египта, позволят им обновить свой транспортный парк, легко перебрасывать грузы и выполнять поставленные задачи", - прокомментировал сделку Кен Аланд, вице-президент и руководитель производства вертолетов Chinook. Компания Boeing добавляет, что эти вертолеты имеют передовые системы для транспортировки грузов различных типов и обладают улучшенными эксплуатационными возможностями. Они эксплуатируются ВВС США и 19 другими военно-воздушными силами по всему миру.



Этот вертолет также был кандидатом на покупку израильскими ВВС в качестве замены старых вертолетов Ясур.



В рамках укрепления недавно в арабских СМИ появилась информация о том, что Египет может приобрести у США стелс-корабли для египетского флота. До этого египетский флот также обновился новым стальным кораблем типа FREMM, который также включает в себя вертолетную площадку.