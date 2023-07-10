



Еще один уровень защиты: “Праща Давида” успешно прошла боевые испытания

ВВС Израиля, Организация противоракетной обороны Министерства обороны Израиля и Rafael Advanced Defense Systems успешно завершили серию учений и испытаний на юге Израиля, в ходе которых система противовоздушной и противоракетной обороны “Праща Давида” перехватывала сложные сценарии.

Сценарии имитировали передовые угрозы, увеличивая возможности системы и значительно улучшая многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Государства Израиль.



“Праща Давида” успешно провела серию испытаний с боевой стрельбой, по специально предназначенным для противодействия передовым угрозам – баллистическим и крылатым ракетам, самолетам и БПЛА. В испытаниях также участвовали Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems. В ходе учений и испытаний были изучены существующие возможности системы в ряде сложных сценариев, что подтвердило работоспособность системы во время конфликта.



Система “Праща Давида” вместе с системами “Стрела”, “Железный купол” и “С-Купол” (морская конфигурация “Железного купола”) образует важный слой системы противовоздушной и противоракетной обороны Государства Израиль. Основным подрядчиком системы является Rafael Advanced Defense Systems, а Raytheon Missile Systems выступает в качестве субподрядчика. MMR разработан Elta, дочерней компанией IAI, а Elbit Systems является разработчиком командного центра BMC.