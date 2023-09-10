Новости » Политика
Еще один лидер протестов: правые - отвратительные мрази, хуже нацистов
10.09.2023 08:13 Аркадий Бочаровский

Еще один лидер протестов: правые - отвратительные мрази, хуже нацистов

После того, как в прошлую пятницу, 8 сентября,  Шикма Бреслер выступила против правых, заявив: "Запрещено разговаривать с нацистами, евреями и неевреями", вчера вечером, 9 сентября, аналогичные выражения употребил и член руководства протеста, известный  как Коста Блэк.

Блэк - один из лидеров экстремистской протестной организации - Куми Исраэль.

Отвечая министру по национальным целям Орит Струк на ее странице в Twitter после того, как она была шокирована заявлением Бреслера и попросила лидеров оппозиции осудить его, Блэк ответил ей: "Сравнивать таких подонков, таких отвратительных мразей, как вы, с нацистами - значит оскорблять нацистов. Фашистская и презренная мерзость".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы