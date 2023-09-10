



Еще один лидер протестов: правые - отвратительные мрази, хуже нацистов

После того, как в прошлую пятницу, 8 сентября, Шикма Бреслер выступила против правых, заявив: "Запрещено разговаривать с нацистами, евреями и неевреями", вчера вечером, 9 сентября, аналогичные выражения употребил и член руководства протеста, известный как Коста Блэк.



Блэк - один из лидеров экстремистской протестной организации - Куми Исраэль.



Отвечая министру по национальным целям Орит Струк на ее странице в Twitter после того, как она была шокирована заявлением Бреслера и попросила лидеров оппозиции осудить его, Блэк ответил ей: "Сравнивать таких подонков, таких отвратительных мразей, как вы, с нацистами - значит оскорблять нацистов. Фашистская и презренная мерзость".