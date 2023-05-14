



"Еще несколько визитов": Зеленский едет во Францию

У ВСУ почти достаточно средств и оружия, чтобы начать движение вперед, и украинские защитники "почти готовы к успеху", сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.



У Зеленского спросили, хватает ли украинской армии оружия, учитывая последние анонсированные пакеты помощи, и сможет ли Украина начать движение вперед на фронте. Ему напомнили его слова, что "для украинского контрнаступления нужно больше оружия".



Зеленский ответил коротко, что ему нужны еще несколько визитов в европейские столицы.



"Еще несколько визитов - и все", - сказал Зеленский, после чего улыбнулся, а Шольц пожелал ему успеха.



После этого Зеленский добавил, что Украина "почти готова к успеху" в войне, а украинские защитники мотивированы и видят поддержку.



Зеленский также заявил, что верит в успех договоренности о поставках Украине истребителей на фоне своих визитов в европейские столицы.



"Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно для формирования "коалиции истребителей". Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали в этой коалиции Украину. Для нас это очень важно", – сказал Зеленский.



Сегодня Зеленский прилетит с визитом во Францию, сообщает AFP. Визит в Париж станет третьей европейской столицей, которую посетит украинский президент, после посещения Рима в субботу и Германии сегодня.



Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж до конца сегодняшнего дня.



По данным Le Figaro, Зеленский приземлится ранним вечером на авиабазе Велизи Виллакубле. Его будут встречать премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.



В понедельник утром, 15 мая, в Версальском замке Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.