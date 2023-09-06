



Еще четыре женщины обвинили экс-советника Даунинг-Стрит в домогательствах

Бывший консультант экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона столкнулся с обвинениями со стороны еще четырех женщин в сексуальных домогательствах.



По данным британского таблоида The Sun, они утверждают, что Дэниел Корски их лапал.



Таким образом, они присоединились к телеведущей Дейзи Гудвин, заявившей, что предприниматель трогал ее за грудь. В связи с обвинениями Корски снял свою кандидатуру от консерваторов в гонке за пост мэра Лондона. Претензии в свой адрес бывший советник Даунинг-стрит отрицает.



Газета Financial Times сообщила в августе, что три женщины, в том числе высокопоставленная правительственная чиновница, выдвинули против Корски обвинения в неуместных прикосновениях и сексуальных домогательствах. Одна из женщин утверждала на условиях анонимности о том, что экс-советник Кэмерона "положил руку ей на бедро, намного выше колена – до середины бедра", а затем начал лапать ее шею и плечи. Еще одна женщина призналась, что Корски "заложил ее руку за спину и провел рукой по области живота". Это длилось 10 секунд, но потерпевшая "чувствовала себя не комфортно".



"Четвертая женщина, заявившая, что Корски ее лапал в общественном месте, не захотела давать показания, потому что думала, что ее назовут нарушителем спокойствия. Со мной связались несколько женщин и рассказали почти идентичные истории об их встречах с ним", - отметила Гудвин.