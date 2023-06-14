



Еще 2 депутата от коалиции сняли свои кандидатуры в комиссию по отбору судей

Депутаты Кнессета от “Ликуда” Моше Пасаль и депутат Кнессета от ШАС Уриэль Буссо сняли свои кандидатуры в комиссию по отбору судей перед голосованием. Ранее сегодня депутат от Эли Далаль также снял свою кандидатуру.



Таким образом, на два места все еще претендуют шесть кандидатов.



Как правило, политики заключают сделки перед голосованием, так что в бюллетенях для голосования остаются только два кандидата, хотя депутат Кнессета от Ликуда Тали Готлиб неоднократно заявляла, что не выпадет, несмотря ни на что. Оппозиция объединилась вокруг депутата Кнессета “Еш Атид” Карин Эльхарар, а коалиция пообещала партии “Оцма Иегудит” место.



